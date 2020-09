Champions, la Dinamo Kiev vuole approfittare della crisi del Gent

Una delle sfide più equilibrate tra le sei degli spareggi di Champions League che mettono in palio gli ultimi posti per la fase a gironi che inizierà il prossimo 21 ottobre sarà quella tra Gent e Dinamo Kiev, in programma mercoledì 23 settembre alle ore 21. L’andata si disputerà in terra belga, con gara di ritorno sei giorni più tardi in Ucraina.

Le due squadre appartengono al tabellone “Piazzati” insieme a Krasnodar e Paok e sono entrate in scena nel terzo preliminare, affrontando avversari di spessore come il Rapid Vienna, sconfitto 2-0 dal Genk nella gara secca disputata in Belgio, e l’Az Alkmaar, travolto 3-0 dalla Dinamo, anch’essa sostenuta dal fattore campo.

Si profila una partita equilibrata, ma le due squadre stanno attraversando momenti di forma differenti. La Dinamo di Mircea Lucescu sta bene avendo totalizzato sette punti nelle prime tre giornate, mentre il Gent, tornato in campo ad inizio agosto dopo la lunghissima interruzione a causa della pandemia di Coronavirus (la Federazione belga è stata tra le prime a fermarsi a febbraio), è in piena crisi con quattro sconfitte nelle prime sei giornate.

Il pronostico è comunque incerto, per la gara di andata potrebbe prevalere la prudenza e la paura di subire gol, obiettivo da evitare in un confronto con andata e ritorno tanto per la squadra che gioca in casa che per quella impegnata in trasferta.

L’obiettivo di entrambe le squadre, ma ovviamente raggiungibile solo da una, è quello di ripetere l’annata 2015-’16, l’ultima nella quale Gent e Dinamo hanno partecipato insieme alla fase a gironi di Champions, spingendosi a sorpresa fino agli ottavi di finale, venendo eliminati rispettivamente da Manchester City e Wolfsburg, ma dopo aver avuto la meglio nei gironi rispettivamente su squadre come Valencia e Lione e come Porto e Maccabi.

