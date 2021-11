Champions donne, Juve alla ricerca dell’impresa

Oggi si gioca anche per la Champions League femminile, torneo prolifico di gol e nel quale spesso le reti si vedono negli ultimi minuti. Ieri, per esempio, il Benfica ha segnato il gol della vittoria sul campo dell’Hacken in pieno recupero e l’Arsenal ne ha realizzati due ben dopo l’80’ contro il Koge.

La Juventus gioca sul campo delle tedesche del Wolfsburg dopo il 2-2 della scorsa settimana: le due squadre sono inserite nel medesimo girone del Chelsea, che è primo a 7 punti e delle elvetiche del Servette, che reggono il fanalino di coda a 0.

Per le bianconere, in Germania, sarà dura, Chelsea-Servette, invece, potrebbe rivelarsi gara da pallottoliere.

OPTA | 17-11-2021 22:49