Champions, c’è già qualche nome importante

Inizia a esserci qualche nome di peso in campo per la qualificazione alla prossima Champions League. E, senza dubbio, è abbastanza inusuale vedere in campo a luglio due formazioni del calibro di PSV Eindhoven e Galatasaray che sono alla ricerca di un posto al sole ma anche costrette a iniziare ben presto la loro stagione.

In Olanda, mercoledì, ci si gioca una fetta importante del passaggio al turno seguente e la squadra biancorossa deve stare molto attenta perché poi, in Turchia, non sarà facile.

Alle 21 scendono in campo anche Legia Varsavia e Flora Tallinn, con i polacchi ovviamente favoriti e alla stessa ora, a proposito di squadre di un certo peso nel panorama continentale, c’è pure l’Olympiacos Pireo che ospita il Neftchi.

OPTA | 21-07-2021 17:42