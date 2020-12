Celta-Cadice, tanti spunti nella Liga

Il posticipo di lunedì sera tra Celta Vigo e Cadice chiude la giornata della Liga. Gli andalusi, che sono pericolosissimi in trasferta, non si sono ancora visti assegnare un calcio di rigore: galiziani avvisati, stiano attenti in area.

Il Celta ha comunque vinto le ultime cinque sfide interne nella Liga contro il Cadice, ottenendo un clean sheet nelle ultime due, a partire dalla sconfitta 1-2 nella prima sfida casalinga nella Liga contro questo avversario nel marzo 1986. Lo stesso Celta è reduce da due vittorie di fila nella Liga, dopo non aver raccolto il successo nelle otto partite precedenti nella competizione.

Ma attenzione: la compagine di Vigo è la squadra che ha subito più volte il primo gol della partita in questo campionato (otto, come il Valencia), per poi riuscire a ottenere il bottino pieno solamente in una occasione. Che salti fuori un pareggione con gol?

OPTA | 14-12-2020 13:14