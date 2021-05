Cecchinato per tenere alto l’onore italico a Parma

Un po’ a sorpresa ne è rimasto soltanto uno. Marco Cecchinato.

Dopo un mercoledì che ha visto l’eliminazione di tre italiani dal torneo Atp 250 di Parma tocca al siciliano tenere alta la bandiera del tennis di casa nostra.

Nei quarti di finale Cecchinato (che ha appena battuto in due set, 7-5, 6-2, Bedene, uno che in precedenza lo aveva sconfitto per sette volte di fila) se la vedrà con Norbert Gombos, slovacco che sta attraversando un buon periodo di forma, anche se in Emilia è lucky-loser, avendo perso nelle qualificazioni: i due si sono già affrontati un paio di volte, vincendo un match per ciascuno. Marco ha le carte in regola per fare pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

OPTA | 27-05-2021 08:00