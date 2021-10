C'è Schwartzman tra Sinner e un nuovo trionfo

Jannik Sinner è impegnato nella finale del 250 di Anversa: l’altoatesino troverà dall’altra parte della rete l’argentino Diego Schwartzman, un brutto cliente, con il quale dovrà avere molta pazienza, perché pure essendo uno specialista della terra battuta il suo rivale è molto migliorato sul veloce ed è un buon palleggiatore.

Schwartzman è arrivato all’ultimo atto senza perdere set piegando l’ex numero 1 al mondo Andy Murray e i due statunitensi Brandon Nakashima e Jenson Brooksby.

Sinner, però, è iper motivato, anche perché è ancora in corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Torino: se riuscirà a mantenere la calma ha tutto per vincere l’ennesimo torneo del 2021, dopo il Great Ocean Road di Melbourne, Washington e Sofia dove ha confermato il titolo vinto nel 2020.

OPTA | 24-10-2021 09:35