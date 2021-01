C'è Real-Olimpia: Sergio Rodriguez scalda i motori

Turno numero 18 in Eurolega, con l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina impegnata venerdì sera al WiZink Center di Madrid contro il temibile Real. Una sfida che vede favorite le merengues, anche se le Scarpette rosse hanno un asso nella manica in particolare, a disposizione, per poter ribaltare il pronostico testa a testa, come già dimostrato nella gara d’andata giocata al Forum di Assago.

Gli occhi degli appassionati saranno infatti puntati su Sergio Rodriguez: ‘El Chacho’, per cui la sfida contro i madridisti è sempre speciale (ha vestito per sei anni la canotta del Real) segnò all’andata ben 25 punti, dimostrando di non sentire la pressione che solitamente colpisce gli ‘ex di lusso’: difficile che la difesa della squadra di Pablo Laso permetta a Rodriguez di replicare l’over 20 dell’andata, ma il 34enne di San Cristobal de la Laguna ha già dimostrato di essere capace di trascinare la sua squadra raccogliendo grandi numeri nei momenti chiave.

Per quel che riguarda il Real Madrid, occhio alla prestazione che fornirà Edy Tavares: il capoverdiano viaggia a 11,8 punti e 7,8 rimbalzi di media a partita, e potrebbe approfittare della ‘leggerezza’ sotto canestro dell’Olimpia (penultima in stagione per quel che riguarda i rimbalzi offensivi) per mettere a referto una doppia-doppia.

