C’è Munar tra Cecchinato e la finale

Marco Cecchinato sta continuando spedito la sua marcia all’Emilia Romagna Open. Nel 2021 non era mai arrivato fino alle semifinali in un torneo, cosa che gli è riuscita a Parma.

Non ha perso nemmeno un set, si è tolto la soddisfazione di battere finalmente Bedene e nei quarti si è sbarazzato dello slovacco Gombos senza alcun problema.

Il nuovo ostacolo per il tennista siciliano si chiama Jaume Munar, è spagnolo ed è il numero 80 del ranking Atp. Nel 2019 Munar sconfisse Cecchinato a Cordoba, sulla terra rossa, e ora per Marco c’è l’opportunità di rivincita. Il 24enne, però, non partirà di certo come vittima sacrificale: giocherà al massimo per raggiungere la seconda finale stagionale dopo quella di Marbella. Tira aria di match combattuto, da tre set.

OPTA | 28-05-2021 07:10