C’è la Samp per dare una scossa a Belotti

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Torino (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 (7N, 4P). Nelle ultime sei giornate di campionato la Sampdoria ha subito 17 gol (1V, 1N, 4P): peggior difesa del campionato nel parziale, almeno tre reti più di ogni altra formazione. La Sampdoria ha perso le ultime due trasferte di campionato e potrebbe arrivare a tre sconfitte esterne di fila per la prima volta da ottobre 2019 (cinque in quel caso).

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A: solo una volta i granata non hanno mantenuto la porta inviolata per sei partite casalinghe consecutive contro i blucerchiati nella competizione, tra il 1987 e il 1993. Dopo il successo per 3-2 sul Genoa, il Torino potrebbe vincere due partite interne di Serie A di fila per la prima volta dal luglio 2020. Il Torino non è andato a segno in tre delle ultime quattro gare di campionato, dopo che aveva realizzato almeno una rete in tutte le precedenti sette partite di Serie A.

Ivan Juric ha collezionato cinque ko nei sette confronti con la Sampdoria in Serie A (1V, 1N): solo contro Inter e Napoli (sei ciascuna) ha perso più partite da allenatore nel massimo campionato.

Andrea Belotti ha realizzato otto gol contro la Sampdoria in Serie A, solamente contro il Sassuolo (nove) ha fatto meglio nel massimo campionato – il suo esordio nella competizione, inoltre, è stato proprio contro i blucerchiati, nell’agosto 2014 con la maglia del Palermo.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha segnato 18 gol in 55 partite di Serie A con la maglia del Torino; con i granata ha disputato le sue prime cinque partite nel massimo campionato – contro i piemontesi inoltre ha realizzato sei reti in 19 sfide nel massimo campionato.

