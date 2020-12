C'è la NBA sotto l'albero di Natale

Iniziata soltanto martedì scorso, la nuova stagione della NBA entra subito nel vivo con le cinque partite in programma a Natale, un Christmas Day che, nonostante l’assenza di pubblico sugli spalti, promette grande spettacolo con cinque partite potenzialmente di altissimo livello.

Grande curiosità per Miami Heat-New Orleans Pelicans: finalista nella passata stagione, la squadra della Florida si ripresenta con grandi ambizioni e vuole far bene contro Zion Williamson e compagni. Proprio l’ex Duke, finalmente al 100%, potrebbe essere l’ago della bilancia dell’incontro ed è quasi scontata una sua doppia-doppia con almeno 20 punti e 10 rimbalzi. Dall’altra parte attenti a Jimmy Butler e alla sua vena realizzativa: se è in serata i 30 punti sono assicurati.

Solletica l’interesse degli appassionati anche la sfida tra Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Dopo la partenza falsa contro Brooklyn, Steph Curry e compagni vogliono espugnare l’arena dei Bucks che però hanno tra le loro file Giannis Antetokounmpo: puntare sul greco come top scorer è affare piuttosto semplice.

Affascinante anche la partita tra Brooklyn Nets e Boston Celtics: Kevin Durant e Kyrie Irving hanno mostrato da subito grande alchimia, mentre i biancoverdi sono una delle grandi incognite della stagione: una vittoria con ampio distacco dei Nets non sorprenderebbe.

Chiuderanno la lunga serie di partite natalizie le sfide che coinvolgono le due squadre di Los Angeles. Lakers-Dallas Mavericks è anche la sfida fra LeBron James e Luka Doncic, due giocatori che non è difficile immaginare in tripla doppia, mentre Denver Nuggets-Clippers è il remake della serie playoff 2020 che ha visto prevalere, a sorpresa, la squadra del Colorado: Kawhi Leonard e Paul George hanno il dente avvelenato, puntare su una prestazione da almeno 20 punti da parte di entrambi può essere un buon affare.

OPTA | 23-12-2020 21:22