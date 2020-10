C'è il derby, Milano si ferma

Una Milano in difficoltà per i motivi che tutti conosciamo apre al derby della Madonnina. Sarà un derby particolare, inutile nasconderselo, importante per la classifica ma anche per il morale in giorni complicati come questi. I tifosi ci tengono e tantissimo, come ovviamente i giocatori.

Gara di non facile interpretazione, anche per le assenze e per i giocatori che nelle scorse settimane hanno accusato problemi di salute, e che scenderanno in campo al Meazza alle 18 di sabato, ma c’è da attendersi numerosi gol, a lume di naso da 3 in su. I rossoneri, naturalmente, sperano non vada a finire come qualche mese fa, quando due gol di vantaggio sono stati dilapidati. Ma anche stavolta i nerazzurri sembrano favoriti, sia pur non in maniera così marcata.

Tra i candidati a fare gol abbastanza logico pensare a Lukaku, Lautaro Martinez e Ibrahimovic, ma la fantasia non deve mancare quando si parla di partite dalle variabili impazzite. E quindi ci domandiamo se non toccherà andare in rete a uno tra Kolarov e Castillejo.

OPTA | 16-10-2020 20:58