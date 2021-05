C’è il Cosenza tra l’Empoli e la serie A

Con un successo in questa partita, per la prima volta l’Empoli potrebbe vincere due sfide consecutive contro il Cosenza in Serie B, dopo essere stato sconfitto nelle tre precedenti.

La sconfitta interna più pesante dell’Empoli in Serie B è stata ad opera del Cosenza lo scorso luglio (1-5) in quello che è stato anche il successo più largo in trasferta dei calabresi nella competizione.

L’Empoli non ha perso neanche una partita in casa in Serie B questa stagione: i toscani non hanno mai chiuso un campionato cadetto senza sconfitte interne nelle precedenti 21 partecipazioni alla competizione. L’Empoli ha perso l’ultima partita di campionato e non subisce due sconfitte di fila dallo scorso luglio: in quel caso, come in questo, la prima delle due è arrivata contro l’Ascoli.

Nessuna squadra ha segnato più gol dell’Empoli sia nei primi 15 minuti di gara (nove), sia nel quarto d’ora finale di partita (13).

Andrea La Mantia ha realizzato tre gol contro il Cosenza in Serie B (doppietta con il Lecce nel 2019 e una rete con l’Empoli nel 2020): l’attaccante della squadra toscana si trova solamente a due marcature dal tagliare il traguardo dei 50 gol nel campionato cadetto (attualmente 48).

OPTA | 04-05-2021 07:27