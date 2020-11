Caruso ci prova anche con Gasquet

Salvatore Caruso non vuole fermarsi di certo ora. A Sofia ha sconfitto al secondo turno la testa di serie n.2 il canadese Felix Auger-Aliassime, classe 2000 e n.21 ATP, con un doppio 6-4 in 1 ora e 40 minuti di partita. Per il siciliano nella capitale bulgara c’è quindi in programma il secondo quarto di finale ATP in carriera dopo quello di Umago dell’anno scorso.

Dall’altra parte della rete Caruso troverà un ostacolo difficile da superare, anche se non insormontabile. Il francese Richard Gasquet (numero 49 del mondo), insieme con un rovescio a una mano molto efficace, il transalpino ha dalla sua la maggior abitudine a disputare sfide di questo calibro e parte quindi con i favori del pronostico: probabile che vinca in due set anche se sono evidenti i progressi fatti sul cemento dal suo avversario odierno.

Prima di loro scenderanno in campo Millmann e Pospisil in un incontro che si dovrebbe sviluppare sul piano dell’equilibrio: Pospisil, però, ha qualcosa in più del rivale e potrebbe spuntarla, magari al terzo set.

OPTA | 12-11-2020 13:13