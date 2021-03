Caputo e Lasagna si candidano

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato contro il Verona, tanti successi quanti ne ha ottenuti nei primi 11 confronti contro i gialloblù tra Serie A e B. Il Sassuolo è una delle cinque squadre contro cui il Verona non ha ottenuto successi in Serie A sotto la gestione di Ivan Juric, mentre i gialloblù sono una delle nove formazioni contro cui i neroverdi con Roberto De Zerbi sono imbattuti nella competizione.

I neroverdi non hanno ottenuto successi nelle ultime due gare casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo aver vinto le due precedenti. Il Sassuolo ha pareggiato sei dei 12 incontri casalinghi di questo campionato, solo nel 2018/19 ha tenuto una media più alta di “X” interne in una singola stagione di Serie A (53% contro il 50% del 2020/21).

Il Verona ha vinto due trasferte di Serie A nel 2021, solo un successo in meno rispetto a tutto il 2020. Nessuna squadra ha colpito più legni del Verona in questo campionato: 16, come il Milan. Ben quattro di questi sono arrivati nella gara d’andata contro il Sassuolo.

La squadra che l’attaccante del Verona Kevin Lasagna ha affrontato più volte in Serie A senza mai segnare (otto) è proprio quella emiliana.

