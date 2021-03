Caputo a caccia di un nuovo record

Dalla stagione 2018/19 l’Udinese ha subito un solo gol in cinque partite di Serie A contro il Sassuolo; nel periodo quella neroverde è la squadra contro cui i bianconeri contano più clean sheet nel massimo campionato (quattro). L’Udinese ha vinto la prima e l’ultima partita casalinga in Serie A contro il Sassuolo: nel mezzo tre successi esterni e due pareggi.

L’Udinese ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato, e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre: i bianconeri non rimangono quattro gare interne di fila senza subire reti in Serie A da ottobre 2011 (cinque in quel caso). Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite di campionato, l’Udinese ha perso solamente una delle ultime otto partite di Serie A.

Il Sassuolo ha sia segnato che subito gol nelle ultime sette trasferte di Serie A: solo tra 2016 e 2017 i neroverdi hanno contato più gare esterne consecutive con gol fatti e subiti (10).

L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha segnato tre gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato. Francesco Caputo potrebbe andare a segno in cinque partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A. In più, nessun giocatore del Sassuolo ha mai raggiunto questo traguardo nel massimo campionato.

OPTA | 06-03-2021 09:29