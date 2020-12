Cantù prova a rialzarsi a Cremona

Il PalaRadi di Cremona ospiterà, mercoledì alle 19.30, la sfida tra i padroni di casa della Vanoli e l’Acqua S. Bernardo Cantù. Si tratta del recupero della partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A di basket, rinviata lo scorso 5 novembre per il focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo squadra brianzolo.

Le due squadre si presentano con un morale assai differente alla palla a due: Cremona, infatti, arriva dalla convincente vittoria in casa della Pallacanestro Reggiana, mentre Cantù ha perso l’ultima contro Brindisi e, dallo scorso 18 ottobre, ha collezionato appena una vittoria a fronte di quattro sconfitte. In classifica, però, sia la squadra di Galbiati sia quella di Pancotto (che arriva alla panchina numero 1000 in carriera) hanno gli stessi punti, 6.

L’impatto di Johnson, Kennedy e Woodard potrebbe essere decisivo, ai brianzoli, per ottenere un’importante affermazione esterna, ma Peppe Poeta e compagni sono pronti a dare tutto sul parquet per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa.

OPTA | 08-12-2020 21:51