Cagliari-Torino: sfida da brivido

Il Cagliari è imbattuto da cinque partite di Serie A contro il Torino, grazie a tre pareggi di fila seguiti da due successi; questa serie di imbattibilità è arrivata dopo sei sconfitte in sette sfide. Nell’era dei tre punti a vittoria, il Cagliari ha perso solo tre partite interne contro il Torino: tra le squadre affrontate almeno 12 volte, solamente contro il Bologna (due) ha perso meno gare casalinghe nel periodo in Serie A.

Gli uomini di Di Francesco non vincono da 15 partite in Serie A: i sardi non fanno peggio dal 2005, quando raggiunsero quota 22 gare senza successi. Il Cagliari ha conquistato 15 punti nelle prime 22 partite di campionato: eguagliato il proprio record negativo a questo punto della stagione nell’era dei tre punti a vittoria, risalente al 2007/08.

Il Torino ha pareggiato le ultime cinque partite di Serie A: solo tre volte è arrivato a sei pareggi di fila nella competizione, la più recente nel 1967. Il Torino è la vittima preferita dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in Serie A: oltre a sei gol contro i granata per lui due assist vincenti; contro i piemontesi è arrivata anche la sua ultima doppietta, in ottobre.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sei gol e fornito cinque assist contro il Cagliari in Serie A, solamente contro il Sassuolo (12, nove reti e tre passaggi vincenti) ha partecipato a più reti nel massimo campionato.

OPTA | 19-02-2021 14:02