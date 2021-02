Cagliari contro la Lazio e le statistiche

La Lazio non perde in Serie A contro il Cagliari da maggio 2013: da allora per i biancocelesti 11 vittorie e due pareggi. La Lazio ha una striscia aperta senza sconfitte più lunga solo contro Bologna (15) e Perugia (16). La Lazio ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari: i biancocelesti hanno avuto una striscia migliore solamente contro la Triestina in Serie A (16 successi interni consecutivi, fino al 1954).

I capitolini hanno vinto le ultime cinque partite di Serie A e non fanno meglio da gennaio 2020, quando raggiunsero quota 11. Da metà dicembre in avanti la Lazio è, insieme all’Inter, una delle uniche due squadre ad aver vinto tutte le gare casalinghe di Serie A: quattro su quattro i biancocelesti, cinque su cinque i nerazzurri.

La formazione sarda non vince da 13 partite di Serie A: per i sardi è la striscia peggiore dal 2010, quando toccò quota 15, con tre allenatori (Allegri, Melis, Bisoli). Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei trasferte di campionato, tante volte quante nelle precedenti 14.

Ciro Immobile ha segnato nove gol contro il Cagliari in Serie A; ha fatto meglio solo contro Genoa (10) e Sampdoria (12) – sei delle sue reti contro i sardi sono arrivate in gare casalinghe. Giovanni Simeone ha segnato tre gol contro la Lazio in Serie A; ha fatto meglio solo contro Bologna (quattro) e Torino (sei) – ai biancocelesti ha realizzato una delle sue tre reti da fuori area in Serie A, lo scorso luglio.

OPTA | 07-02-2021 09:56