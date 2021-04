Cagliari, c’è una serie da fermare

La Roma non perde in Serie A contro il Cagliari dal 2-4 del febbraio 2013: da allora, per i giallorossi, nove successi e quattro pareggi. La Roma ha vinto cinque delle ultime sette trasferte di Serie A in casa del Cagliari (incluso un 3-0 a tavolino), pareggiando le altre due: l’ultimo successo interno del Cagliari contro i giallorossi risale al febbraio 2012 con Davide Ballardini in panchina.

Il Cagliari ha vinto due delle quattro gare interne di campionato con Leonardo Semplici in panchina, tanti successi quanti nelle precedenti 12 con Eusebio Di Francesco alla guida. La Roma ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A e in generale non perdeva almeno sette delle prime 15 gare esterne in una stagione nel massimo campionato dal 2012/13 (includendo anche la sconfitta a tavolino contro il Verona). La Roma ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato: nel periodo solo il Crotone ha ottenuto meno successi dei giallorossi in Serie A (zero).

João Pedro ha segnato ben cinque gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A contro la Roma (contro nessuna squadra ha realizzato più reti nel massimo campionato). Tuttavia, in questo parziale il Cagliari ha ottenuto solo un pareggio, a fronte di due sconfitte.

Edin Dzeko non segna da 11 presenze in Serie A e potrebbe restare a secco di reti per 12 gare di fila nei top-5 campionati europei per la prima volta in carriera.

OPTA | 25-04-2021 09:01