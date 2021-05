Cagliari a caccia della decima vittoria

Entrambe le ultime due sfide di campionato tra Cagliari e Genoa sono terminate con un 1-0 a favore della squadra ligure; il Grifone non ha mai ottenuto tre successi consecutivi in Serie A contro questa avversaria. Il Cagliari ha vinto sei delle ultime otto gare interne in Serie A contro il Genoa; quella ligure è la squadra contro cui i sardi hanno ottenuto più successi casalinghi nella competizione dalla stagione 2011/12 a oggi.

Il Cagliari ha pareggiato 0-0 entrambe le ultime due gare di campionato e soltanto una volta nella sua storia ha ottenuto tre pareggi di fila a reti inviolate in Serie A: nel settembre 1979. Il Cagliari è, con Napoli e Atalanta, una delle sole tre squadre a non aver perso nessuno degli ultimi sette incontri giocati in Serie A (quattro successi e tre pareggi per i sardi).

Il Genoa è uscito sconfitto in cinque delle ultime sette trasferte di campionato, trovando invece il successo nelle due rimanenti, tra cui quella più recente, contro il Bologna (2-0). Il Cagliari, a quota nove vittorie in questo campionato, potrebbe chiudere una stagione di Serie A con meno di 10 successi all’attivo per la prima volta dal 2014/15 (otto in quel caso), in occasione dell’ultima retrocessione in Serie B dei sardi.

L’attaccante del Cagliari João Pedro ha realizzato tre reti contro il Genoa in Serie A, tutte arrivate in Sardegna: una al Sant’Elia nel 2017 e due alla Sardegna Arena. Goran Pandev del Genoa ha segnato sei gol al Cagliari in Serie A e non ha ancora trovato la rete in trasferta in questo campionato: la sua ultima marcatura esterna risale infatti al luglio 2020 (contro l’Udinese).

OPTA | 22-05-2021 09:49