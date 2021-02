Cadice, regola del 3 da interrompere

Il Cadice ha vinto due delle ultime tre sfide contro l’Athletic nella Liga, raccogliendo tanti successi quanti nelle 15 partite precedenti contro i baschi nella competizione. L’Athletic ha ottenuto il successo in due delle ultime quattro trasferte al Ramon de Carranza nella Liga, dopo aver vinto solo uno dei novi incontri precedenti in casa del Cadice nella competizione.

Il Cadice è reduce da tre sconfitte nella Liga subendo sempre almeno tre gol (11 in totale); non ne perde quattro di fila nella competizione da dicembre 2005 (quattro). L’Athletic non vince da otto trasferte nella Liga dopo il successo 2-1 contro l’Eibar del settembre 2020, non arriva a nove partite fuori casa senza vittorie nella stessa stagione di Liga da marzo 2017. Le ultime due reti dell’Athletic nella Liga sono arrivate grazie a due autoreti avversarie (Barcellona e Valencia).

Alvaro Negredo del Cadice ha segnato sei gol in 16 presenze contro l’Athletic nella Liga, compresa la doppietta della vittoria nell’aprile 2013 con la maglia del Siviglia. Il tecnico dell’Athletic, Marcelino Garcia Toral è imbattuto nei sei confronti contro il Cadice in tutte le competizioni, due in Coppa del Re e quattro in Liga Smartbank; questa sarà la prima sfida contro il Cadice nella Liga.

OPTA | 15-02-2021 13:01