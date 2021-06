Caccia al superbomber di Euro2020

Chi sarà il capocannoniere di Euro 2020? Non facile capirlo in anticipo perché di bomber ce ne sono tanti in gara. Come per esempio Ciro Immobile, che probabilmente sarà il più prolifico della nazionale italiana.

Il napoletano, però, non è il favorito numero 1. Harry Kane, per esempio, potrebbe giocare un sacco di partite a Wembley (tre di sicuro) e ciò potrebbe essere un fattore. Come dimenticare, poi, Romelu Lukaku. Che ha spaccato le reti con l’Inter, gioca nel Belgio – squadra destinata a fare tanta strada nel torneo – ed è pressoché infallibile dal dischetto?

E Mbappé lo vogliamo tagliare fuori? Così come Cristiano Ronaldo? Va però detto che l’essere in un girone di ferro non gli aiuta.

Lewandowski, infine, lo conosciamo bene. Ma la Polonia lo deve sorreggere nella ricerca del gol.

Nel 2016 il capocannoniere fu Antoine Griezmann. Segnò 6 reti, arrivò fino alla finale con la Francia, ma poi la perse.

OPTA | 10-06-2021 19:44