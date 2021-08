C, un lunedì da big

In Italia è tornata anche la serie C e lunedì, nei posticipi, scenderanno in campo due squadre che si candidano per la promozione.

La Reggiana, retrocessa al termine della passata stagione, affronta in casa il Montevarchi in un incontrto valido per il girone B. Obiettivo, chiaro, degli emiliani sono i 3 punti per cominciare al meglio. Non sarà però facile, potrebbe essere una gara in cui la spunteranno le retroguardie, probabile che si vedano pochi gol.

Tocca anche al Bari, che inizierà sul campo del temibile Potenza la sua avventura nel gruppo C: ci sarà battaglia, da non escludere la possibilità che entrambe le squadre vadano in rete.

OPTA | 30-08-2021 05:10