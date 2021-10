C, un lunedì con due siciliane

Il calcio italiano si ferma per dare spazio alle nazionali ma c’è ancora qualcosa di interessante nella giornata di lunedì: due le partite in programma per il girone C della serie C.

Nel pomeriggio il Picerno ospita il Catania, mentre in serata il Palermo, che non nasconde le proprie ambizioni di promozione, è di scena sul campo della Juve Stabia.

Saranno due gare combattute, nelle quali potrebbe vincere l’equilibrio: due pareggi, insomma, non sorprenderebbero più di tanto e non c’è da aspettarsi gol a grappoli. Attenzione, però, alla grinta delle Vespe che potrebbero fare uno scherzetto ai rosanero siciliani.

OPTA | 04-10-2021 08:41