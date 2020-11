C in campo, c'è anche un derby

Nel pomeriggio di mercoledì si giocano alcune partite per la Serie C, tre per il Girone A e Palermo-Potenza per il Girone C. Olbia-Lucchese, Como-Pro Patria e Pro Vercelli-Giana Erminio sono gli incontri del Girone A. In tutti e quattro i casi il fischio di inizio è previsto per le ore 15.

Come sovente succede nella terza serie del calcio italiano le squadre favorite sono quelle che giocano in casa, in particolare la Pro Vercelli secondo logica dovrebbe fare bottino pieno contro l’undici di Gorgonzola. Anche i rosanero siciliani partono favoriti con il Potenza, che però ha in panchina quel marpione di Eziolino Capuano: chiamato al capezzale della formazione lucana l’ha subito portata al successo sul campo della Turris,

Como-Pro Patria dà l’impressione di essere una partita da goal, almeno tre complessivamente, mentre l’Olbia, rinvigorito dal successo di Pistoia, attende la Lucchese in un match che si preannuncia molto combattuto e che non sorprenderebbe se dovesse terminare con un paio di reti al massimo.

OPTA | 18-11-2020 12:13