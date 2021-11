C, c’è un posticipo interessante

Mentre in Italia ci si prepara alla decisiva sfida con la Svizzera in chiave Mondiale, sulla Penisola, lunedì, c’è ancora spazio per un interessante incontro di serie C. E’ quello che per il girone B metterà di fronte due squadre con un trascorso nella massima serie: il Cesena ospita il Pescara.

I bianconeri, che fino a oggi hanno esibito una difesa blindatissima (solo cinque le reti subite), devono accorciare sulla capolista Reggiana. Ma non sarà facile perché gli abruzzesi hanno un organico di tutto rispetto.

Nonostante quanta riferito da non escludere l’ipotesi che entrambe le squadre vadano in gol.

