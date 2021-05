Burnley con la sindrome casalinga

Il Burnley non vince da sette partite casalinghe di Premier League, la striscia più lunga senza vittoria nella massima serie a Turf Moor da una serie di otto tra dicembre 1970 e marzo 1971.

Dopo aver vinto solo una delle prime sette partite di Premier League contro il West Ham, il Burnley ha vinto quattro delle successive sei contro gli Hammers, anche se ha perso all’andata in questo campionato. Il West Ham non vince da tre trasferte di Premier League contro il Burnley, con l’ultima vittoria a Turf Moor risalente al maggio 2017 con Slaven Bilic alla guida (2-1). Il Burnley ha vinto 4-0 contro i Wolves nell’ultima partita, segnando quattro gol in una gara di Premier League per la prima volta da settembre 2018 (4-0 contro il Bournemouth): i Clarets solo una volta hanno vinto due gare di fila in questo campionato, contro Liverpool e Aston Villa a gennaio. Il West Ham è reduce da due sconfitte, non accadeva dalle prime due gare di questo campionato, e non arriva a tre ko di fila da giugno 2020.

Solo il Manchester City ha segnato in più partite di questa Premier League rispetto al West Ham (27). Tuttavia, il West Ham ha sia segnato che subito gol in 19 gare di campionato, record condiviso con Man United e Newcastle in questa stagione.

Il West Ham è il bersaglio preferito dell’attaccante del Burnley Chris Wood in Premier League (sei gol in sette partite), segnando in tutte le sue tre presenze contro gli Hammers a Turf Moor nella competizione.

