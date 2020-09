Bundesliga, il Bayern dà il via alla stagione: ma senza tifosi

Poco meno di tre mesi dopo la chiusura del 27 giugno, la Bundesliga è pronta a ripartire. Primo campionato tra le top leghe d’Europa a riprendere dopo la lunga interruzione per il Coronavirus, e quindi primo a concludersi, il torneo tedesco ricomincia con il solito tema: chi riuscirà a battere il Bayern Monaco, reduce da otto titoli consecutivi?

Meno di un mese dopo il trionfo in Champions League contro il Paris Saint-Germain i giocatori di Hans-Dieter Flick sembrano già pronti a dominare nuovamente il torneo nazionale. Le rivali più accreditate sono le solite, Borussia Dortmund e Lipsia su tutte, ma intanto il primo avversario, venerdì 18 settembre alle 20.30, sarà lo Schalke 04, reduce da una stagione deludente.

La partita di apertura del campionato tedesco si giocherà senza pubblico a causa della crescita dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Germania, e in particolare in Baviera. Il tutto pochi giorni dopo il via libera da parte del Governo alla riapertura al pubblico degli stadi, seppur solo per il 20% della capienza degli impianti.

Tutto rinviato, quindi, ma l’assenza della propria pur calda tifoseria o la stanchezza per una preparazione inevitabilmente affrettata non sembrano poter spostare il pronostico, tutto a favore del Bayern, dove è atteso il debutto di Leroy Sané, acquisto top dell’estate, nonché ex della serata, proveniente dal Manchester City.

Dall’altra parte lo Schalke sembra avvicinarsi a un’altra annata con tanti punti interrogativi: sulla panchina è stato confermato lo statunitense Davide Wagner, ma il mercato è stato in sordina. Uscire imbattuti dal primo impegno stagionale assomiglia a una missione…

OPTA | 17-09-2020 20:40