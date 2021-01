Brooklyn, contro Utah non basta attaccare

La notte Nba si apre al Barclays Center dove i padroni di casa dei Brooklyn Nets sono chiamati a riscattarsi dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite che hanno portato in negativo il record stagionale dopo una promettente partenza e un’esaltante pre-season. Durant e Irving non possono fare molto di più di quello che stanno facendo in attacco: il problema resta la fase difensiva, dove la squadra della Grande Mela sta concedendo troppo punti.

Stanotte però bisognerà stringere qualche vite sotto canestro contro gli Utah Jazz che invece sono reduci da tre successi in quattro partite. Rudy Gobert, dopo il botta e risposta al veleno con Shaquille O’Neal, deve dimostrare sul campo di meritare il suo discusso stipendio. E non solo a suon di rimbalzi. Per sua fortuna comunque a segnare ci stanno pensando Mike Conley e Donovan Mitchell, su cui dovranno concentrarsi le attenzioni dei rivali. La partita si prospetta comunque ad alto punteggio.

OPTA | 05-01-2021 06:50