Brocchi cerca la rivincita a Brescia

Un grande classico del torneo cadetto va in scena lunedì sera al Rigamonti. Sono 56 i precedenti tra Brescia e Monza in Serie B, per un bilancio di 22 successi delle Rondinelle, 15 dei brianzoli e 19 pareggi.

L’ultima vittoria del Monza contro il Brescia in Serie B risale alla trasferta del marzo 1989: 1-0, grazie alla rete di Salvadè. Da allora, cinque pareggi e tre sconfitte per i biancorossi. L’ultima sconfitta fuori casa con il maggior scarto di gol incassati dal Monza in Serie B (5-0) è stata proprio contro il Brescia nell’ottobre 1993. Il Monza ha collezionato 10 clean sheet finora: record in questo campionato al pari della Spal.

Il Brescia incassa gol da 15 partite di fila in Serie B: si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi con gol subiti tra le squadre che partecipano a questo torneo. Il Brescia ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato, il Monza arriva dal deludente pareggio casalingo con il Cosenza. Sulla panchina dei brianzoli siede Cristian Brocchi: a Brescia venne esonerato nel marzo del 2017.

OPTA | 25-01-2021 15:43