Brindisi e Venezia ci provano

E’ tempo di gara-3 per la pallacanestro italiana, che vede giungere alle semifinali la serie che assegnerà lo scudetto.

Ci sono due squadre con l’acqua alla gola e sono la Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi, che hanno già perso due volte rispettivamente con Olimpia Milano e Virtus Bologna. Con una differenza sostanziale. Che i pugliesi hanno ceduto per due volte sul proprio parquet e ora hanno bisogno di un autentico miracolo.

Venezia, che ospita Milano, deve confidare in un contraccolpo psicologico per i biancorossi, tornati da Colonia con un terzo posto che fa rabbia, data la grandissima occasione che hanno avuto di arrivare fino in fondo anche in Eurolega. Non è comunque facile immaginare che stasera non avremo già i nomi delle finaliste, ma gli uomini di De Raffaele e Vitucci ci proveranno in gare che potrebbero essere molto equilibrate per tre quarti almeno.

OPTA | 02-06-2021 10:29