Brighton, Crystal Palace e i lunedì indigesti

Il Brighton ha tenuto la porta inviolata solo in una delle sette sfide in Premier League contro il Crystal Palace; pareggio per 0-0 nella prima sfida tra le due formazioni nel novembre 2017.

Il Crystal Palace ha vinto tre delle ultime sei trasferte di campionato contro il Brighton, tante quante nelle precedenti 35 gare esterne contro questo avversario. Il Brighton non ha mai vinto un match di Premier League disputato il lunedì; solo l’Hull City (10) ha disputato più gare in questo giorno della settimana senza mai vincere nella storia della competizione. Il Crystal Palace non ha vinto nessuna delle ultime nove gare di Premier League disputate il lunedì, dopo un successo per 3-0 contro l’Arsenal nell’aprile 2017.

Il Brighton è rimasto imbattuto in sei gare consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal novembre 1981 (otto): nel parziale, i Seagulls hanno tenuto la porta inviolata cinque volte, tante quante nelle precedenti 25 gare di Premier League. o Il Brighton potrebbe tenere la porta inviolata in quattro gare interne di fila in Premier League per la prima volta nel massimo campionato.

OPTA | 22-02-2021 17:28