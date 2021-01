Brescia senza Burns: un'assenza che può pesare

Sarà la sfida tutta lombarda fra la Germani Brescia e la Vanoli Cremona a chiudere il programma della 14a giornata della Serie A di basket. La palla a due del match è prevista per le ore 20.45.

Si tratta di una partita fra due squadre appaiate in classifica (10 punti, frutto di cinque vittorie e sette sconfitte), che però hanno concluso il 2020 in maniera molto diversa. Brescia, infatti, ha perso 100-87 a Sassari mentre Cremona ha sconfitto una delle corazzate del campionato italiano, Brindisi, 96-94, mettendo fine a una serie di tre ko consecutivi.

Per quel che riguarda la squadra di casa, coach Maurizio Buscaglia dovrà fare a meno di Christian Burns, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dal parquet per almeno un mese e mezzo. Senza il nazionale azzurro nato nel New Jersey, Brescia perde un giocatore da 11.2 punti (terzo terminale offensivo) e 6.8 rimbalzi a partita (il secondo dato più alto della sua squadra): un’assenza che potrebbe pesare da entrambi i lati del campo, costringendo Andrew Crawford e Kenny Chery agli straordinari.

Chi potrebbe approfittarne, dall’altra parte, è Daulton Hommes: l’ala cresciuta a Western Washington University viaggia a una media di 19.8 punti, con il 58.6% da due punti e il 43.6% dalla distanza. Nelle ultime due partite Hommes non è andato oltre i 15 punti, ma quella del PalaLeonessa potrebbe essere l’occasione giusta per tornare sopra quota 20. Una prestazione che darebbe un vantaggio non da poco alla squadra ospite.

OPTA | 02-01-2021 22:51