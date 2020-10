Brescia-Lecce, Corini cerca rivincite

Con il rinvio di Monza-Vicenza anche la Serie B edizione 2020-2021 ha subito i primi effetti del Coronavirus, la cui violenta seconda ondata sta minacciand pesantemente gli eventi sportivi.

Il programma della terza giornata del campionato cadetto non dovrebbe comunque subire altre variazioni così ad aprire il turno sarà quella che promette già di essere un potenziale scontro diretto tra aspiranti alla promozione.

Di fronte saranno infatti Brescia e Lecce, alle ore 21 di venerdì 16 ottobre allo stadio “Rigamonti”.

L’ultimo confronto diretto tra le due squadre si è giocato lo scorso anno in Serie A, giusto un anno fa: 3-0 per il Brescia il 14 dicembre 2019. La retrocessione subita da entrambe le formazioni ne fa automaticamente due delle favorite per l’immediato ritorno in A, ma se il Lecce è partito con il piede giusto ottenendo quattro punti nelle prime due gare, il Brescia è invece fermo a quota uno dopo il pareggio contro l’Ascoli e la pesante sconfitta di Cittadella, costata già il posto a Gigi Delneri.

Sulla panchina delle Rondinelle ridebutterà infatti Diego Lopez, già tecnico del Brescia lo scorso anno in A, dopo il secondo esonero subito da Eugenio Corini, ora proprio alla guida del Lecce.

Il ritorno a Mompiano dell’ex capitano del Palermo sarà il tema di una partita nella quale si affronteranno due squadre alle prese con diversi problemi di formazione, tra positività al Coronavirus e acciacchi assortiti.

Corini sarà privo di Adjapong, in solamento fiduciario dopo le positività nell’Under 21 italiana, Dermaku, Listkowski e del leader Mancosu, Lopez di Torregrossa, positivo asintomatico, e di Cistana, mentre Joronen, Chancellor, Mateju e Bjarnason sono reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali.

La paura di perdere punti preziosi ad inizio stagione potrebbe avere la meglio, per questo il risultato più probabile può essere il pareggio, magari con gol: con in campo bomber come Donnarumma e Coda puntare sullo 0-0 sembra un azzardo…



OPTA | 15-10-2020 21:03