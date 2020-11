Brescia, a Ulm serve un'impresa

Ultima chiamata in Eurocup per Brescia che avrà anche una partita in meno ma si trova all’ultimo posto del suo girone, con un triste bilancio di una vittoria e ben quattro sconfitte. Le ultime speranze di qualificazione passano da Ulm, con il Ratiopharm che in classifica non è messo molto meglio (due successi in sei partite) ma è nettamente favorito sul suo campo. La squadra allenata da Vincenzo Esposito, in difficoltà prima di tutto in fase offensiva, tra l’altro arriva a questo appuntamento decisivo dopo la pesante sconfitta in casa dell’Olimpia Milano.

Si tratta dell’unica partita nelle coppe europee con una squadra italiana protagonista tra quelle in programma oggi, visto che per quanto riguarda la Champions League Dinamo Sassari-VEF Riga e Karsiyaka Fortitudo Bologna sono già state rinviate. Gli avversari degli emiliani in particolare hanno ben sei giocatori risultati positivi al Covid-19. In forte dubbio poi Khimki-Olimpia Milano di Eurolega prevista per venerdì pomeriggio alle 16.30.

OPTA | 10-11-2020 11:21