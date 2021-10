Brasilerao, per il nuovo San Paolo sfida da 3 punti

Siamo nella fasi salienti del Brasilerao, la massima serie del Paese sudamericano: c’è battaglia nelle zone alte (ieri l’Atletico Mineiro capolista ha battuto il Santos in rimonta grazie anche a un paio di calci di rigore) ma anche tra pericolanti, con allenatori che saltano in continuazione: dopo Felipe Scolari (che ha lasciato il Gremio per l’ennesima volta in carriera) anche Hernan Crespo ha chiuso la sua esperienza in panchina.

Il San Paolo, che è stato affidato a Rogerio Ceni dopo la separazione dall’ex bomber argentino, ospita il Cearà con 3 punti come obiettivo. Anche per non farsi risucchiare.

Il Cuiabà, che non vince da cinque turni, attende lo Sport Recife, squadra ad altissimo rischio retrocessione ma che ha dato segnali di vita negli ultimi tempi.

OPTA | 14-10-2021 11:48