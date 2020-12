Bottas-Russell, duello per la pole. E non solo

Le qualifiche per la pole del Gran Premio di Sakhir si annunciano leggermente più combattute del solito, vista l’assenza di Lewis Hamilton. Senza il sette volte campione del mondo, che sarà costretto a restare a guardare a causa del contagio da Covid-19 rimediato a Dubai, i favoriti restano comunque i piloti della Mercedes, con proprio il suo sostituto George Russell che ha brillato nelle prove libere del venerdì. Valtteri Bottas ha subito il contraccolpo emotivo del grande esordio del nuovo compagno di squadra ma in qualifica sfruttando la sua maggiore esperienza punta a ristabilire le gerarchie.

E’ una bella occasione anche per Max Verstappen che si è già dimostato velocissimo ieri e potrebbe approfittarne in una classica situazione da “tra i due litiganti il terzo gode”. Leclerc e Vettel sembrano nettamente tagliati fuori da questo discorso: il loro obiettivo sarà limitare i danni per cercare poi di rimontare in gara fino a giocarsi nella migliore delle ipotesi un posto sul podio.

OPTA | 05-12-2020 09:12