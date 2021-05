Bottas ci prova, ma sarà dura nel Gp del Portogallo

Valtteri Bottas, con un moto d’orgoglio, ha sorpreso tutti sabato e ha conquistato la pole position con la sua Mercedes. Una vittoria sarebbe fondamentale per portarlo fuori dal tunnel nel quale si è andato a cacciare ma non sarà facile conquistarla, vista e considerata la concorrenza: se al via il suo compagno di squadra Lewis Hamilton dovesse riuscire a mettere le ruote davanti fin dalla prima curva ecco che, automaticamente, il pluricampione del mondo diventerebbe il favorito assoluto.

Max Verstappen è parso piuttosto nervoso, deve stare attento a non commettere qualche errore che ne pregiudicherebbe la prestazione: i punti pesano come macigni e l’olandese sa che per battere Hamilton non si può buttare via niente.

Leclerc rischia di chiudere dietro a Sainz, Stroll farà il possibile per piazzarsi davanti al compagno di squadra Vettel, mai così brillante quest’anno.

OPTA | 02-05-2021 08:57