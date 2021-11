Borussia Mönchengladbach a Magonza con il mal di trasferta

Battendo 2-1 il Borussia Mönchengladbach alla 22esima giornata della scorsa stagione, il Mainz ha interrotto una striscia di cinque sconfitte di fila e una serie di nove gare senza vittorie contro questo avversario (2N, 7P – tutte in campionato). Il Mainz potrebbe vincere due sfide di fila contro il Borussia per la prima volta dal 2015/16, entrambe in Bundesliga.

Per la prima volta dalla prima metà della stagione 2016/17 (all’epoca 10° vs 13°) il Mainz affronterà il Mönchengladbach in Bundesliga con un miglior piazzamento in classifica.

Il Mainz ha vinto solo una delle ultime 10 gare interne contro il Mönchengladbach (3N, 6P – tutte in Bundesliga) e non ottiene il successo interno contro questo avversario da cinque incontri, avendo perso tutti gli ultimi tre. Solo contro il Dortmund il Mainz ha attualmente una striscia aperta peggiore in Bundesliga in casa (sei di fila senza vittorie, quattro sconfitte di fila).

I 16 punti raccolti in 10 partite rappresentano la migliore partenza del Mainz in campionato dal 2010/11, quando disputò la propria migliore stagione a questo punto del torneo (24 punti).

Il Mönchengladbach ha 14 punti dopo 10 giornate, la seconda peggiore stagione nelle ultime otto di Bundesliga dopo il 2016/17 (12 punti).

Includendo la coppa, il Mainz ha vinto le ultime tre partite e potrebbe toccare quota quattro successi di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal 2013/14. All’epoca il Mainz vinse la quarta sfida con Thomas Tuchel in panchina (un successo in coppa seguito da tre in Bundesliga).

Il Mainz, in casa, ha conquistato 10 dei 15 punti a disposizione in questo campionato, subendo solo tre gol e vantando insieme al Bochum la migliore difesa casalinga in questa Bundesliga. Il Gladbach è reduce da quattro sconfitte nelle cinque trasferte di campionato (1V) – solo il neopromosso Bochum (5) e il Furth (6) ne ha registrate di più.

OPTA | 04-11-2021 23:13