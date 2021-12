Borussia Dortmund con il fanalino di coda Greuther Fürth

Il Greuther Fürth ha perso tutte le cinque sfide ufficiali contro il Borussia Dortmund – solo contro il Gladbach ha una striscia di sconfitte consecutive più lunga (sette). Nell’ultimo confronto nel primo turno di DFB Pokal 2018/19, il Furth è rimasto in vantaggio fino al quinto minuto di recupero prima del pareggio di Axel Witsel; poi Marco Reus segnò il gol del successo per il Borussia al 120’ (2-1).

Il Dortmund ha segnato nove gol nelle due sfide in Bundesliga contro il Greuther Fürth nel 2012/13 (3-1 in casa, 6-1 in trasferta); da allora, solo una volta il Dortmuna ha segnato di più contro un singolo avversario nella stessa stagione, nel 2019/20 contro l’Augsburg (10). La media d 4.5 gol a partite del Borussia contro il Greuther Fürth è la più alta tra tutte le formazioni affrontate.

Il Dortmund ha vinto solo tre delle ultime sette partite in casa in Bundesliga contro una formazione ultima in classifica (3N, 1P).

Per la prima volta in questa Bundesliga, il Dortmund non vince da due partite di fila (1N, 1P) e nell’ultimo turno ha pareggiato per la prima volta dopo 35 partite da marzo. L’ultima volta che il Borussia è rimasto tre gare di fila senza successi in campionato risale a gennaio.

Il Dortmund ha ottenuto un solo clean sheet in questa Bundesliga (2-0 vs Colonia). Mai prima d’ora il Borussia aveva ottenuto un solo clean sheet in 15 giornate di campionato – nella scorsa stagione ne contava già sei a questo punto.

Nell’ultimo turno il Greuther Fürth ha battuto 1-0 l’Union Berlin, celebrando la prima vittoria in Bundesliga dalla prima in assoluto risalente al maggio 2013. Questo successo ha interrotto la striscia di sconfitte consecutive più lunga nella storia del campionato (12).

Solo una squadra nella storia della Bundesliga ha raccolto meno punti in 15 partite rispetto ai quattro del Greuther Fürth in questo campionato: il Colonia nel 2017/18 (tre) che non evitò la retrocessione da ultimo in classifica.

Il Greuther Fürth ha perso tutte le otto trasferte in questa Bundesliga con una differenza reti di -25 (6-31) – nella storia della Bundesliga, solo Offenbacher Kickers hanno fatto peggio dopo otto trasferte di campionato stagionali, nel 1983/84 (zero punti, -29 di differenza reti).

