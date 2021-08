Borussia Dortmund alla riscossa con il tenace Hoffenheim

La giornata di Bundesliga si apre con Borussia Dortmund- Hoffenheim. Il Borussia Dortmund non batte in casa l’Hoffenheim in Bundesliga da tre confronti (2N, 1P), dopo aver vinto tutte le cinque precedenti consecutivamente – contro nessun’altra squadra il BVB attualmente aspetta un successo da più tempo in casa. Il Borussia Dortmund ha vinto solo nove delle 26 sfide in Bundesliga contro l’Hoffenheim: solo contro il Bayern Monaco (24%) e l’Offenbacher Kickers (33%) ha una percentuale di successi in Bundesliga minore rispetto contro l’Hoffenheim (35%).

Il Dortmund è stato battuto dal Friburgo nell’ultimo turno, interrompendo una serie di otto vittorie di fila in Bundesliga. E’ stata anche la seconda sconfitta di fila dopo quella in Supercoppa; l’ultima volta che il Borussia ha perso due gare ufficiali consecutive risaliva ad aprile 2021 (vs Eintracht Francoforte e Man City) e non raccoglie tre ko di fila dall’autunno 2017 (tre). Il Dortmund ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe in Bundesliga (1P) ed è reduce da cinque vittorie di fila sul proprio campo. L’ultima volta che ha inanellato una serie così nel massimo campionato risaliva alla primavera 2020 (cinque), mentre è dal 2017 con Thomas Tuchel in panchina che non fa meglio (sei). Il Borussia Dortmund ha subito sette gol nelle ultime tre partite ufficiali (2.3 a match) – uno in più rispetto alle nove gare precedenti. Per la prima volta dal 2014/15, il Dortmund ha incassato quattro gol nelle prime due sfide stagionali in Bundesliga (quattro).

L’Hoffenheim è imbattuto in Bundesliga da nove partite (4V, 5N) in quella che è la striscia aperta più lunga nel campionato. Non fa meglio nel massimo campionato dall’autunno 2018 con Julian Nageslmann in panchina (10). L’Hoffenheim ha cominciato questa Bundesliga con quattro punti in due partite. Nella scorsa stagione ne conquistò sei, facendo seguire però una striscia di sette partite di campionato senza successi (3N, 4P).

OPTA | 27-08-2021 07:15