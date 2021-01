Borussia contro Borussia, la cabala preoccupa a Dortmund

Questo sarà il confronto numero 98 in Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. I Fohlen hanno perso più volte solo contro il Bayern (50 sconfitte in 104 partite) rispetto a contro il BVB (40). Il Dortmund è reduce da 11 successi consecutivi in Bundesliga contro il Gladbach. Questa è la serie di sconfitte consecutive contro un singolo avversario più lunga per i Fohlen, mentre il Dortmund ne ha registrata una più lunga di successi di fila solo contro il Friburgo. Il Borussia Dortmund non perde la prima gara del girone di ritorno in Bundesliga da 16 partite. L’unica squadra capace di registrare una serie migliore di questo tipo è stato lo Schalke 04 tra il 1987 e il 2008 (18 partite).

Il Mönchengladbach ha perso solo tre partite nel girone d’andata di questa Bundesliga l’ultima volta che ne ha raccolte meno risale al 1994/95. In ogni caso, l’ultima volta che ha conquistato meno dei 28 punti totalizzati quest’anno risale a quattro anni fa (17 nel 2016/17).

Dalla sconfitta 0-3 a Dortmund nella prima giornata di campionato, il Gladbach ha segnato in tutte le 16 gare di Bundesliga disputate. In una singola stagione, l’ultima volta che è andato in gol per così tante partite consecutive risale al 1990/91, mentre non fa meglio dal 1985/86 (22 match). Il Borussia Mönchengladbach ha trovato il gol in tutte le ultime 24 sfide casalinghe in Bundesliga: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga risale al periodo tra il 1983 e il 1984 (30 gare interne di fila con gol).

22-01-2021