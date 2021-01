Bordeaux-Lorient, sfida tra precarie

Bordeaux-Lorient si gioca alle 21 di sabato per la Lgue1, la massima serie francese. Il Bordeaux ha perso solo una delle ultime 12 partite di Ligue 1 contro il Lorient ed è imbattuto da 13 partite casalinghe di Ligue 1 contro quella che è la squadra che i girondini hanno affrontato di più in casa nel massimo campionato senza mai perdere (insieme all’Ajaccio).

Non sono messe particolarmente bene le due formazioni: il Bordeaux ha vinto solo una delle ultime cinque partite in Ligue 1, contro lo Strasburgo a dicembre (2-0), mentre il Lorient ha perso sette delle ultime nove partite in Ligue 1, vincendone una sola nel periodo. Il Bordeaux ha perso le ultime due partite casalinghe di Ligue 1 (1-2 contro il Saint Etienne e 1-3 il contro Reims), l’ultima volta con tre sconfitte casalinghe di fila in Ligue 1 è stata tra aprile e maggio 2019 (3) ma il Lorient ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di Ligue 1, nell’ottobre 2020 contro il Reims (3-1). Pare una partita in cui entrambe andranno a segno: da non escludere un 2-1 finale per i padroni di casa.

OPTA | 09-01-2021 11:40