Bologna, ora serve una scossa

Il Bologna ospita il Verona. L’undici felsineo è imbattuto negli ultimi quattro match di Serie A contro quello scaligero e non perde in campionato contro i veneti dall’aprile 2016 (0-1 al Dall’Ara firmato Samir). Il Verona ha vinto in due delle ultime quattro trasferte in casa del Bologna in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 gare di massimo campionato in casa dei felsinei.

Il Verona ha collezionato sette vittorie in questa Serie A (inclusa una a tavolino): solamente in tre stagioni (otto nel 1982/83, nove nel 1984/85, nove nel 2013/14) ha fatto meglio a questo punto del massimo campionato.

Era dal 1988/89 che il Verona non subiva così pochi gol (16) nelle prime 17 partite di un campionato di Serie A. Quella veneta, al pari di Napoli e Juventus, è una delle tre migliori difese finora nel torneo in corso.

Il Bologna è una delle tre squadre, con Parma e Cagliari, che da inizio dicembre ad oggi non hanno vinto una sola partita in Serie A: tre sconfitte e cinque pareggi per gli emiliani nelle ultime otto giornate. Il rischio che non arrivino i 3 punti c’è: tira aria di pareggio.

OPTA | 15-01-2021 22:13