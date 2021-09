Bologna, il Genoa dopo la batosta di Milano

Il Genoa – di scena a Bologna – ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la squadra di Mihajlovic: mai nella storia della competizione ha ottenuto quattro successi consecutivi contro gli emiliani. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite contro il Bologna in Serie A: i liguri non registrano cinque clean sheet di fila contro una singola avversaria nella competizione dal 2009 contro il Lecce.

Il Bologna ha ottenuto finora due successi in quattro partite di campionato: dal 2004/05 in avanti, solo una volta gli emiliani hanno vinto tre delle prime cinque gare stagionali di Serie A, nel 2016/17. Il Bologna non vince una partita di Serie A giocata di martedì dal febbraio 2013 (2-1 con la Fiorentina): da allora i felsinei hanno raccolto due punti in cinque sfide, segnando una sola rete nel parziale. Dopo il successo interno per 1-0 contro il Verona, il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila al Dall’Ara in Serie A per la prima volta dall’aprile 2019.

Il Genoa ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria e solo una volta negli ultimi 60 anni ha trovato la sconfitta in quattro delle prime cinque (2015/16). L’ultimo pareggio in trasferta del Genoa in Serie A è arrivato lo scorso febbraio, 0-0 contro il Torino: da allora i liguri hanno registrato quattro successi e sei sconfitte in 10 gare esterne di campionato.

OPTA | 21-09-2021 06:46