Bologna e un lungo digiuno con la Lazio

Il Bologna non vince contro la Lazio in Serie A da marzo 2012: i rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus (17). Dalla stagione 2011/12 in avanti il Bologna non è riuscito a segnare in cinque sfide casalinghe su otto contro la Lazio in campionato: solo contro la Juventus (sei) ha mancato il gol in più gare interne nel periodo.

La squadra di Mihajlovic ha subito 37 gol finora e dopo 23 partite in Serie A ha fatto peggio solamente in tre occasioni: 41 nel 1949/50, 41 nel 1955/56 e 39 nel 2013/14. Il Bologna ha pareggiato tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1V, 1P), tanti pari quanti nelle precedenti 12.

L’undici capitolino ha trovato la rete per 19 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal 1993 e ha fatto meglio solamente nel 1956 (21). La Lazio ha perso l’ultima trasferta di Serie A, contro l’Inter: i biancocelesti non perdono due gare esterne di fila nel massimo campionato da settembre 2019.

Rodrigo Palacio ha segnato otto gol e fornito tre assist contro la Lazio in Serie A: solamente contro il Parma (11 reti e un passaggio vincente) conta più partecipazioni attive nel massimo campionato.

OPTA | 27-02-2021 10:01