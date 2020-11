Bologna-Cagliari, tira aria di gol

Bologna e Cagliari arrivano alla sfida di sabato sera con stati d’animo assai diversi, frutto dei risultati collezionati nelle ultime gare di campionato. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic arrivano da tre sconfitte di fila, l’ultima proprio sabato scorso contro la Lazio per 2-1. Quelli di Eusebio Di Francesco, dopo essere partiti al rallentatore, hanno invece collezionato due vittorie consecutive, dando continuità al successo conquistato sul campo del Torino con quello ottenuto ai danni del neopromosso Crotone.

Il tecnico serbo, che ha comunque apprezzato il passaggio del turno in Coppa Italia (la nota negativa il brutto infortunio di Santander), si attende che i suoi giocatori gettino il cuore al di là dell’ostacolo. Ma non sarà facile perché gli ospiti, oltre che su di morale, hanno ricominciato a vedere la porta con grande costanza. Non è quindi da escludere un pareggio con gol, magari un 2-2. E chissà che non torni a fare centro anche Leonardo Pavoletti, che ne ha tanto bisogno ma che dovrebbe partire dalla panchina. Tra i felsinei occhio a Palacio.

OPTA | 31-10-2020 15:43