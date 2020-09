Bologna a San Siro, Sinisa prepara la trappola

Sinisa Mihajlovic torna al Meazza e lo fa per incontrare il Milan, squadra che ha allenato per buona parte della stagione 2015-16 prima di essere esonerato, vedendo la panchina affidata al pupillo di Silvio Berlusconi Cristian Brocchi.

Di anni ne sono passati ma la voglia del serbo di mettere i bastoni fra le ruote i rossoneri non si è sopita e anche stasera per i meneghini non sarà facile venire a capo della questione.

C’è da aspettarsi una gara ricca di gol tra le due formazioni e si potrebbe addirittura azzardare, non senza una buona dose di coraggio, peraltro, un 2-2. Che non accontenterebbe di certo la squadra di Pioli (altro ex della partita).

Per i marcatori c’è l’imbarazzo della scelta, ma Zlatan Ibrahimovic è apparso già in buona condizione – andando a segno in Irlanda in Europa League – e darà il massimo per bucare la porta avversaria. Musa Barrow, dall’altra parte, ha le caratteristiche adatte per mettere in difficoltà la difesa di casa. Tra i centrocampisti occhio a Kessié da una parte e a Orsolini dall’altra.

