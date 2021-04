Bologna a Bergamo per sbloccarsi

Atalanta e Bologna hanno pareggiato 2-2 la gara d’andata: i rossoblù non restano imbattuti in entrambe le gare stagionali di campionato contro la Dea dal 2012/13 (una vittoria e un pareggio in quel caso). A partire dal 2014 in avanti, l’Atalanta ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle gare di Serie A giocate contro il Bologna (sei clean sheet su 12 incontri), restando senza reti all’attivo soltanto in un’occasione nel parziale (0-3 nel 2015).

La Dea ha vinto le ultime sei partite interne di Serie A contro il Bologna: solo contro il Livorno (otto tra il 1947 e il 2014) ha registrato una striscia di successi interna più lunga contro un singolo avversario nella competizione. Il Bologna è la squadra che nel 2021 è rimasta più volte a secco di gol in trasferta in Serie A (cinque).

Nessuna squadra ha ottenuto più punti in Serie A nel 2021 dell’Atalanta: 43, come l’Inter. L’Atalanta è la squadra ad aver segnato più gol con giocatori partiti dalla panchina in questa Serie A: 14, di cui 10 in casa.

Solo la Juventus (10) ha subito meno gol del Bologna (13) nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A. Josip Ilicic ha segnato più gol al Bologna rispetto ad ogni altra squadra in Serie A (sette reti); in aggiunta, il giocatore dell’Atalanta ha preso parte a quattro marcature nelle sue ultime quattro presenze in campionato contro il rossoblù (due gol, due assist).

OPTA | 25-04-2021 09:04