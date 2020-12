Bielsa sorride: il Leeds può invertire il suo trend peggiore

Il programma domenicale della Premier League si aprirà alle 13 con Leeds-Burnley, uno scontro tra due realtà alle prese con diverse difficoltà. Ma che, trovandosi l’una davanti all’altra, inevitabilmente vedranno i propri problemi annullarsi a vicenda.

Con i suoi 30 gol subiti in appena 14 partite di campionato, il Leeds è infatti al momento la peggiore difesa dell’intero campionato. Dall’altra parte ci sarà un Burnley che invece è riuscito ad andare a segno solo 8 volte dall’inizio della stagione: un ruolino che lo rende, insieme allo Sheffield United, la peggiore squadra del massimo campionato inglese.

Tra i due dati, però, quello che potrebbe avere il sopravvento appare quello dei padroni di casa. Il Leeds è reduce dal pesantissimo 6-2 subito sul campo del Manchester United (una squadra allenata da Marcelo Bielsa non subiva tanti gol addirittura dal 1992), ma nella precedente partita ha schiantato in casa per 5-2 un valido avversario come il Newcastle. Ecco perché contro il pur asfittico Burnley è lecito attendersi una partita in cui le reti non mancheranno.

OPTA | 27-12-2020 07:10